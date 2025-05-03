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В Пушкине мужчина украл пожертвования из храма и пропил их

В Пушкине задержали мужчину, укравшего пожертвования из храма

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга задержан местный житель, ограбивший храм. Вор успел потратить украденное на алкоголь. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел 2 мая в церкви Сергия Радонежского в Пушкине. Неизвестный украл из храма ящик с пожертвованиями. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили местонахождение подозреваемого.

Вора задержали, им оказался 32-летний местный житель. Мужчина успел потратить украденные деньги и при задержании был сильно пьян. По данным «Конкретно.ру», задержанный трижды был судим за кражи и грабежи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Московской области задержали мужчину по подозрению в краже из храма Николая Чудотворца в селе Подъячево. Злоумышленник подошел к иконе и открыл киот. Затем он незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. В ходе обыска сотрудники МВД изъяли у мужчины часть украденного. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее петербуржец украл у бабушки три столетние иконы и сбежал.

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