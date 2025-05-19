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Летевший в Муглу самолет вынужденно сел в Сочи

Самолет Azur Air Казань – Мугла экстренно сел в Сочи из-за отказа генератора
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Shutterstock

Самолет авиакомпании Azur Air рейсом «Казань – Мугла» экстренно сел в аэропорту Сочи из-за отказа генератора. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным информационного ресурса, 18 мая в 17:52 мск Ростовский региональный центр Единой системы организации воздушного движения уведомил, что в 17:08 мск экипаж воздушного судна доложил диспетчеру в Тбилиси о поломке генератора левого двигателя и о решении совершить посадку в аэропорту Сочи (Адлер). Посадка прошла благополучно в 18:00 мск.

Речь идет о самолете Boeing 757-200 с регистрационным номером RA-73075, выполнявшем рейс AZV 819 по маршруту Казань – Мугла.

Утром 19 мая МЧС Казахстана сообщало, что в южной части республики в степи Кызылординской области был найден самолет Ан-2, который совершил экстренную посадку. По информации спасателей, воздушное судно нашли спустя восемь часов после исчезновения.

В ведомстве уточнили, что самолет летел в сторону района «Тан-Кумколь», когда совершил вынужденную посадку. На борту находились три человека. Связь с экипажем пропала, их местоположение оставалось неизвестным.

Ранее в Бельгии экстренно посадили самолет из-за сообщения об угрозе взрыва.

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