Выпускникам рассказали, как снять стресс перед ЕГЭ

Во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ выпускники часто ведут малоподвижный образ жизни, из-за чего снижается умственная активность. При этом физические нагрузки являются мощным инструментом для улучшения памяти и концентрации. Об этом в беседе с РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

В то же время занятия спортом и прогулки на свежем воздухе позволяют отвлечься и отдохнуть от учебников. Практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева в интервью газете «Известия» посоветовала на выходных устраивать «режим тишины», отложив в сторону не только книги, но и гаджеты.

Морозова, в свою очередь, напомнила о важности полноценного сна.

«Ученые доказали: недосып снижает способность к обучению на 40%. Старайтесь ложиться до полуночи — именно в это время мозг наиболее эффективно обрабатывает и систематизирует полученную за день информацию», — отметила врач.

Детский и подростковый психолог Ирина Таранова до этого говорила, что родителям важно разговаривать со школьниками перед сдачей ЕГЭ, чтобы уменьшить их переживания. По ее словам, важно постараться снизить степень значимости этого события в глазах детей.

Ранее родителей и школьников предупредили о новой схеме мошенничества с ЕГЭ.