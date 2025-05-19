ФСБ показала видео задержания готовивших нападения на Ставрополье

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила кадры задержания готовивших серию нападений на сотрудников полиции в Ставропольском крае на 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Силовики задержали девять россиян, приверженцев международной террористической организации. Один из них — подросток из Андроповского района.

По данным ЦОС, молодой человек вступил в ряды террористов, связавшись с кураторами через мессенджер Telegram. Позже он уговорил присоединиться к организации еще восемь человек, из которых большинство еще не достигли 18 лет. На кадрах подростки рассказывают, как давали присягу в закрытом чате организации, один из них признает вину.

Всех подозреваемых арестовали. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о создании и участии в террористической организации, а также содействии терроризму.

Ранее суд арестовал обвиняемую в терроризме москвичку, сбежавшую из-под домашнего ареста.