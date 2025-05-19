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В Ставропольском крае предотвратили серию нападений на полицейских

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на 9 Мая в Ставропольском крае

Сотрудники ФСБ России задержали девять жителей Ставропольского края, включая несовершеннолетних.. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

По данным спецслужбы, задержанные готовили нападения на полицейских в День Победы. В ведомстве уточнили, что злоумышленники собирались атаковать сотрудников правоохранительных органов 9 мая, во время празднования 80-летия Победы в одном из районов края. Все задержанные — граждане России, связанные с международной террористической организацией.

Как стало известно, один из участников — подросток из Андроповского района — в этом году вступил в ряды террористов, связавшись с кураторами через мессенджер Telegram. Позже он уговорил присоединиться к организации еще восемь человек, из которых большинство — несовершеннолетние.

ФСБ задержала предполагаемых организаторов и остальных участников группировки накануне запланированных атак. Всех фигурантов арестовали. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о создании и участии в террористической организации, а также содействии терроризму.

Ранее суд арестовал обвиняемую в терроризме москвичку, сбежавшую из-под домашнего ареста.

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