Врач рассказала о пользе темного шоколада для здоровья сердца

Темный шоколад в ограниченном количестве может положительно повлиять на здоровье сердца. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Молчанова.

«Способность темного шоколада и какао-бобов оздоравливающе влиять на выстилку сосудов — эндотелий — известна давно. Недавно китайские ученые еще раз и на большой выборке подтвердили это», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что здоровые сосуды необходимы для долголетия, снижения риска появления тромбов и сердечных катастроф. При этом Молчанова уточнила, что продукт может представлять опасность для людей с сахарным диабетом, лишним весом и другими хроническими заболеваниями.

Ученые из Университета Суррея до этого установили, что природные соединения флаван-3-олы в составе какао, чая, яблок и винограда, помогают регулировать кровяное давление и улучшать состояние кровеносных сосудов. Анализ 145 ранее опубликованных исследований показал, что регулярное потребление продуктов, богатых флаван-3-олами, особенно эффективно для людей с повышенным или высоким артериальным давлением. В некоторых случаях эффект был сопоставим с действием антигипертензивных препаратов.

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