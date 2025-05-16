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Россиянам рассказали, почему не стоит заедать стресс шоколадом

Диетолог Королева: шоколад может только усугубить стресс
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Shutterstock

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» объяснила, почему не следует заедать стресс сладостями. По ее словам, уровень кортизола (гормона стресса) и дофамина (гормона радости) во многом определяется здоровьем кишечника.

«Поэтому мы должны из пищи получать магний, витамины группы В, растительные волокна. А если заедать сладким, то организм истощится, и человек попадет в состояние уныния», — объяснила специалист.

Что касается шоколада, он содержит кофеин, который только усугубляет стрессовое состояние, добавила она.

Медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Валерия Мошняцкая (Замятина) до этого говорила, что тяга к заеданию эмоций может говорить об эмоциональной зависимости от еды и требует консультации специалиста. По ее словам, переедание на фоне стресса — это не просто вопрос силы воли, а часто симптом более глубоких психологических проблем.

Ранее врач назвала продукты, которые категорически запрещены при стрессе.

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