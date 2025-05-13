Шоколад и чай снижают давление, подтвердили ученые

Ученые из Университета Суррея установили, что природные соединения флаван-3-олы в составе какао, чая, яблок и винограда, помогают регулировать кровяное давление и улучшать состояние кровеносных сосудов. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Анализ 145 ранее опубликованных исследований показал, что регулярное потребление продуктов, богатых флаван-3-олами, особенно эффективно для людей с повышенным или высоким артериальным давлением. В некоторых случаях эффект был сопоставим с действием антигипертензивных препаратов.

Кроме того, исследователи зафиксировали улучшение функции эндотелия — внутренней клеточной оболочки сосудов, отвечающей за их эластичность и общее состояние. Этот положительный эффект наблюдался даже при неизменном уровне артериального давления, что указывает на общее укрепление сердечно-сосудистой системы.

«Новые данные могут быть полезны для тех, кто ищет доступные способы поддержания здоровья сердца», — отметил профессор Кристиан Хайсс, ведущий автор исследования. — «Включение в рацион таких продуктов, как темный шоколад, яблоки или чай, может стать простым и приятным шагом к снижению давления».

Ученые также подчеркнули, что флаван-3-олы не заменяют медикаментозное лечение, но могут стать полезным дополнением к здоровому образу жизни, особенно при гипертонии.

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