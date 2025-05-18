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Назван неочевидный способ избежать дефицита витамина D зимой

AdvSci: тренировки зимой поддерживают уровень витамина D без добавок
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Евгений Биятов/РИА Новости

Ученые из Университетов Бата и Кембриджа установили, что регулярные упражнения умеренной интенсивности могут предотвращать снижение уровня витамина D в зимние месяцы. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

В ходе 10-недельного эксперимента участники с избыточным весом и ожирением выполняли программу тренировок в помещении, включающую четыре занятия в неделю. Два занятия были отведены для ходьбы на беговой дорожке, одно – для длительной велопрогулки в спокойном темпе, а последнее – для одной сессии высокоинтенсивной интервальной езды на велосипеде. При этом их масса тела оставалась неизменной, а прием добавок витамина D был исключен.

Зимой, когда солнечный свет практически не способствует выработке витамина D, у тех, кто не занимался спортом, общий уровень этого вещества в крови снизился примерно на 25%. У тех же, кто тренировался, снижение составило всего около 15%. Более того, именно в группе с физической активностью удалось сохранить активную форму витамина D — 1,25(OH)₂D₃, которая особенно важна для иммунной системы, здоровья костей и внутренних органов.

Ранее уже было доказано, что физическая активность может кратковременно повышать уровень витамина D, но теперь ученые впервые продемонстрировали, что именно кардионагрузки способны обеспечивать длительную защиту от дефицита.

Ранее стало известно, что Витамин D может замедлять процессы старения через влияние на длину теломер.

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