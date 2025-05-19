Россиянам рассказали, как похудеть с помощью прогулок

Пешие прогулки помогут ускорить метаболизм и похудеть, если ходить не быстро, а регулярно. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они уточнили, что в случае, если ходьба становится частью повседневной жизни на регулярной и долгосрочной основе, процесс сброса лишнего веса будет более эффективным.

«Ученые обнаружили, что люди, которые ходили пешком не менее 25 минут в день шесть дней в неделю, теряли больше веса, чем те, кто ходил по 50 минут один раз в день. Конечно, сжигание калорий также может зависеть от возраста, веса, физической выносливости и темпа», — уточнили в сообщении.

Согласно другому исследованию, 7,5-10 тыс. шагов в день могут способствовать долгой жизни.

До этого эксперты говорили, что ежедневная ходьба поможет сжечь больше калорий и контролировать вес, а также улучшить настроение и здоровье сердца. По их словам, у тех, кто регулярно ходит пешком, эмоциональное здоровье лучше, чем у тех, кто не занимается спортом регулярно. Это снизит риски от сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Ранее сообщалось, что подъем по лестнице продлевает жизнь.