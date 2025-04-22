Подъем по лестнице продлевает жизнь, выяснили ученые

ESC: ходьба по лестнице продлевает жизнь и защищает от болезней сердца

Регулярный подъем по лестнице значительно снижает риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Англии. Результаты исследования представлены на конференции Preventive Cardiology, организованной Европейским обществом кардиологов (ESC).

Исследователи провели масштабный метаанализ, объединив данные девяти ранее проведенных научных работ. В анализ вошли сведения о подвижности 480 479 добровольцев в возрасте от 35 до 84 лет. Более половины из них были женщинами. В исследованиях участвовали как здоровые люди, так и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт или болезни периферических артерий.

Результаты показали, что у тех, кто регулярно поднимался по лестнице, риск летального исхода по любой причине был на 24% ниже, а вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 39% ниже по сравнению с теми, кто избегал такой активности. Также в группе людей, которые регулярно пользовались лестницами, реже встречались инфаркт, сердечная недостаточность и инсульт.

«Если у вас есть выбор между лифтом и лестницей — выбирайте лестницу. Даже короткие эпизоды физической активности приносят пользу, а подъемы по лестнице — это простая и достижимая привычка, которую можно включить в повседневную жизнь», — отметила доктор Софи Пэддок, ведущий автор исследования.

Ранее ученые назвали два дешевых лекарства, способных спасти жизнь после серднечного приступа.