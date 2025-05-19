Врач Мясников назвал «бредом сивой кобылы» одно утверждение о крови

Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал коллег, которые сообщают пациентам о «густой крови». Он высказался о таких медиках в эфире программы «О самом главном», которая выходит на телеканале «Россия 1».

По словам специалиста, бывают ситуации, когда врачи или медсестры при заборе крови говорят пациентам о ее густоте. Но, как сказал Мясников, подобные высказывания — это «бред сивой кобылы».

«Это не значит, что у вас повышенная вязкость», — пояснил телеведущий.

Он предупредил, что пациентам нельзя принимать разжижающие кровь препараты без соответствующих рекомендаций врача. В том числе это касается аспирина. Как сказал Мясников, подобные лекарства при неправильном применении могут вызвать у человека желудочное кровотечение или кровоизлияние в мозг.

16 мая доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал «Газете.Ru» о продуктах, способных помочь в профилактике гипертонии (хронического заболевания, при котором устойчиво повышается уровень давления в артериальных сосудах организма). Среди таких продуктов — черный шоколад, бобовые и жирная морская рыба.

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