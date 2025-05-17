Россияне не смогли вернуться из Дубая в Москву из-за поломки самолета

Самолет с россиянами после двух часов в небе вернулся в аэропорт Дубая

В Объединенных Арабских Эмиратах самолет с россиянами на борту после вылета из Дубая вернулся в аэропорт отправления. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отмечается в публикации, рейс UT716 в Москву вылетел из аэропорта Аль-Мактум в 14:30 (13:30 мск). Почти сразу лайнер решил вернуться, но провел еще около двух часов в небе, чтобы выработать топливо.

По словам пассажиров, высоту лайнер не набирал. Экипаж не отвечал на вопросы. Потом пилоты объясняли происходящее планом «Ковер» (режимом закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказом на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов)., а после приземления выяснилось, что борт неисправен и нужно устранить поломку. Новый вылет назначен на 22:00 (21:00 мск). Некоторые пассажиры решили не лететь.

Утром пассажирский самолет Airbus A-320, следовавший из Горно-Алтайска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске по технической причине. На борту находились более 150 пассажиров. Воздушное судно отстранили от полетов, за людьми отправили резервный борт.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.