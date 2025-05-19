Дачникам объяснили, как избавиться от кротов на участке

Антикротовая сетка поможет бороться с этими животными на дачном участке. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

По его словам, кроты в целом являются полезными животными, потому что они питаются личинками майского жука, проволочника, медведки и других вредителей, а также проделывают в земле многочисленные ходы, которые помогают отводить воду во время дождя и способствуют аэрации почвы.

«Если они мешают, потому что делают лунки на газоне, среди грядок и клумб следует установить антикротовую сетку», — посоветовал Воробьев.

Для этого агроном посоветовал неглубокую яму, расстелить в ней сетку так, чтобы ее бока немного выступали над поверхностью, а после — засыпать яму землей и в нее сажать растения.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что дачники могут опрыскивать посадки и деревья на участке самостоятельно приготовленными луковым, горчичным или чесночным отварами, а также настоем на помидорной ботве, чтобы защитить их от насекомых-вредителей.

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