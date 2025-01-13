Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайны редкого животного, встречающегося только в пустынях

Science Advances :раскрыты механизмы адаптации сумчатых кротов к жизни в пустыне
close

Благодаря современным технологиям секвенирования ДНК международная группа ученых смогла раскрыть тайны уникальной адаптации сумчатого крота, которая позволяет ему успешно выживать в подземных условиях. Исследователям также удалось проследить эволюционный путь этого существа. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Австралийские пустыни скрывают удивительное существо — сумчатого крота, маленького млекопитающего, которое словно «плавает» в песках. Сумчатые кроты представлены двумя видами: Notoryctes typhlops, обитающим в центральных и южных пустынях, и Notoryctes caurinus, встречающимся на северо-западе Австралии. Их длина не превышает длину карандаша, а вес составляет около 40–70 граммов. Эти млекопитающие редко попадаются на глаза, и за десятилетия зафиксированы лишь единичные наблюдения.

В новой работе исследователи использовали новейшие технологии секвенирования ДНК, чтобы изучить механизмы адаптации, позволяющей кротам выживать в экстремальных условиях. У животных крошечные глаза, покрытые кожей, из-за чего они практически слепы. Ученые обнаружили, что гены, отвечающие за развитие зрения, деградировали постепенно, позволяя предкам кротов адаптироваться к подземному образу жизни без ущерба для их выживаемости.

Еще одной важной находкой стало наличие двух копий гена, связанного с гемоглобином, что помогает кротам эффективно переносить кислород в условиях песков с низким содержанием воздуха. Анализ генома помог установить, какие животные являются ближайшими родственниками сумчатых кротов. Ими оказались бандикуты и билби, а такие хищники, как тасманский дьявол, относятся к их дальним родственникам. Исследование также показало, что популяция сумчатых кротов начала сокращаться около 70 тысяч лет назад из-за изменений климата.

Сумчатые кроты — важная часть биоразнообразия Австралии, и их защита может сыграть ключевую роль в сохранении пустынных экосистем. Ученые подчеркивают необходимость дальнейших генетических исследований, чтобы предотвратить исчезновение этих уникальных животных.

Ранее ученые выяснили, как древние птерозавры правили небом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами