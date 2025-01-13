Ученые раскрыли тайны редкого животного, встречающегося только в пустынях

Благодаря современным технологиям секвенирования ДНК международная группа ученых смогла раскрыть тайны уникальной адаптации сумчатого крота, которая позволяет ему успешно выживать в подземных условиях. Исследователям также удалось проследить эволюционный путь этого существа. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Австралийские пустыни скрывают удивительное существо — сумчатого крота, маленького млекопитающего, которое словно «плавает» в песках. Сумчатые кроты представлены двумя видами: Notoryctes typhlops, обитающим в центральных и южных пустынях, и Notoryctes caurinus, встречающимся на северо-западе Австралии. Их длина не превышает длину карандаша, а вес составляет около 40–70 граммов. Эти млекопитающие редко попадаются на глаза, и за десятилетия зафиксированы лишь единичные наблюдения.

В новой работе исследователи использовали новейшие технологии секвенирования ДНК, чтобы изучить механизмы адаптации, позволяющей кротам выживать в экстремальных условиях. У животных крошечные глаза, покрытые кожей, из-за чего они практически слепы. Ученые обнаружили, что гены, отвечающие за развитие зрения, деградировали постепенно, позволяя предкам кротов адаптироваться к подземному образу жизни без ущерба для их выживаемости.

Еще одной важной находкой стало наличие двух копий гена, связанного с гемоглобином, что помогает кротам эффективно переносить кислород в условиях песков с низким содержанием воздуха. Анализ генома помог установить, какие животные являются ближайшими родственниками сумчатых кротов. Ими оказались бандикуты и билби, а такие хищники, как тасманский дьявол, относятся к их дальним родственникам. Исследование также показало, что популяция сумчатых кротов начала сокращаться около 70 тысяч лет назад из-за изменений климата.

Сумчатые кроты — важная часть биоразнообразия Австралии, и их защита может сыграть ключевую роль в сохранении пустынных экосистем. Ученые подчеркивают необходимость дальнейших генетических исследований, чтобы предотвратить исчезновение этих уникальных животных.

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