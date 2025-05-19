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Аллергикам рассказали, в каких регионах можно переждать сезон цветения

RT: в 12 регионах России аллергики могут переждать весенний сезон цветения
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Shutterstock

Страдающие от сезонной аллергии россияне могут переждать период весеннего цветения растений в 12 российских регионах. В основной период обострения аллергических реакций там время цветения уже завершено, сообщает RT.

Переехать в другой регион россиянам, у которых есть такая возможность, рекомендуется, если они сталкиваются с обострением заболевания из-за цветения дуба, березы, ясеня, липы, хвойных деревьев и злаковых трав. В том числе речь идет об Адыгее, Алтайском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Калининградской области, Карачаево-Черкесии, Карелии, Краснодарском крае, Крыму, Алтае, Осетии и Ставропольском крае.

Что касается стоимости проживания в этих регионах, то аналитики привели россиянам примерную стоимость посуточной аренды. Так, в Адыгее, Алтайском крае, Дагестане и Северной Осетии она обойдется дешевле всего – в среднем от 2,6 тыс. до 3 тыс. рублей в сутки. В Калининградской области и Краснодарском крае аренда жилья на сутки будет стоить 3,3 тыс. рублей, выяснили аналитики «Авито Путешествия».

До этого врач аллерголог-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Чернушевич объяснила, что тополиный пух сам по себе для аллергиков не представляет никакой опасности, однако проблема заключается в том, что на него налипают пыльца растений и споры грибов. Перенося их, пух превращается в опасный аллерген, который иммунная система людей распознает как что-то чужеродное и запускает воспалительный процесс. Врачи подчеркивают, что, если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то заболевание можно запустить – тогда оно будет мучить в течение всего года, а не только весной и в начале лета.

Ранее стало известно, что вакцину от аллергии на кошек готовят к испытаниям на людях.

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