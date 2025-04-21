Тревожность может маскироваться под болезни сердца и ЖКТ, заявила врач

Проявления тревоги можно спутать с заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта, однако нередко тревожные расстройства сочетаются с ними. Поэтому детальная и качественная диагностика очень важна для установления причины неприятных симптомов, рассказала в разговоре с «Газетой.Ru» врач ультразвуковой диагностики (УЗД) «СМ-Клиника» Фариде Велиева.

Врач отметила, что в практике кардиологов встречаются генерализованное тревожное расстройство (ГТР) и панические расстройства (ПР). И врачу-кардиологу необходимо проводить дифференциальный диагноз между тревожным расстройством и сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку он часто сталкивается с их сочетанием.

«Психическими симптомами патологической тревоги являются: панические атаки, «взвинченность», невозможность расслабиться, раздражительность, пребывание на грани срыва, ухудшение памяти, астения, тахикардия, чувство сдавления, сжатия или боли в груди, ощущение «кома» в горле, повышение артериального давления, чувство нехватки воздуха, тошнота, диарея, бледность или покраснение кожи, «гусиная кожа», нарушение либидо или эрекции», — рассказала Велиева.

При этом в случае сочетания психического расстройства и соматической патологии диагностика тревожного расстройства как самостоятельного заболевания затрудняется. Например, повышенная тревожность при ишемической болезни сердца (далее — ИБС) считается «нормальным явлением», оправданным тяжелой соматической патологией, поэтому тревога как самостоятельное заболевание не идентифицируется и соответствующее лечение не проводится.

«Самые частые соматические диагнозы, которые ставятся больным с тревожными расстройствами: артериальная гипертония, пароксизмальная тахикардия, нейроциркуляторная дистония, ИБС (стенокардия напряжения), климактерический синдром тяжелого течения. А пациенты с паническими расстройствами имеют нередко такие диагнозы, как вегетососудистая дистония (ВСД), панические атаки, ИБС (стенокардия напряжения). То есть тревожность может маскироваться под все эти заболевания. Однако бывает и так, что они сочетаются с тревожностью», — добавила специалист.

По ее словам, тревожные расстройства также сопряжены с заболеваниями пищеварительной системы, такими как язвенная болезнь, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, синдром разраженного кишечника. Дело в том, что стресс нарушает работу нервной системы и влияет на выработку гормона серотонина, который регулирует настроение и моторную функцию кишечника (перистальтика).

«Симптомами тревожного расстройства со стороны ЖКТ являются: тошнота, рвота (возникающие на фоне волнения, без связи с едой), боль в животе (блуждающая, спазмы, усиливается при стрессе), диарея, запор (часто при стрессе, без крови/слизи), изжога, вздутие (появляются при тревоге, не зависят от диеты), синдром раздраженного кишечника, потеря аппетита, компульсивное переедание и сопутствующие симптомы (чувство «комка горле» в горле, учащенное дыхание, страх)», — рассказала врач.

При этом она отметила, что своевременная диагностика помогает отличить тревожность от реальных заболеваний. Важно обратиться к врачу и пройти исследования, как инструментальные, так и лабораторные. В случае отсутствия органической патологии, рассматривают психогенный характер симптомов. Тревожными маркерами психогенного характера являются: симптомы усиливаются при стрессе, сопровождаются страхом, бессонницей, навязчивыми мыслями и проходят при расслаблении и приеме успокоительных препаратов.

В качестве самодиагностики можно использовать следующие методы: первый — отслеживать триггеры: если симптомы появляются при стрессе и исчезают в спокойной обстановке, вероятно это тревожность, если возникают без связи с эмоциями, нужна проверка у врача; второй — провести тест на реакцию: при тревоге дыхательные упражнения, успокоительные препараты (валерьянка) или отвлечение внимания ослабляют симптомы.

«Однако я рекомендую не игнорировать симптомы, даже если кажется, что это «просто нервы». Только врач сможет установить точную причину. Поэтому, чтобы не рисковать своим здоровьем, лучше запишитесь на прием и пройдите базовую диагностику», — резюмировала Велиева.

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