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Названы продукты, усиливающие тревожность

Parade: жирная и сладкая пища усиливает чувство тревожности
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Depositphotos

Некоторые привычные продукты — такие как кофе, алкоголь, кондитерские изделия и фастфуд, — могут усиливать чувство тревожности. Об этом в интервью изданию Parade рассказала Джулия Зумпано, дипломированный диетолог из Центра питания человека Кливлендской клиники.

По ее словам, влияние питания на эмоциональное состояние часто недооценивается, хотя связь между рационом и настроением давно доказана. Продукты с высокой степенью переработки, жареная пища, блюда с высоким содержанием сахара, кофеин и алкоголь не только повышают уровень сахара и холестерина в крови, но и могут вызывать беспокойство, нервозность и даже тревожные приступы.

Специалист советует не прибегать к резким ограничениям, а делать небольшие, но устойчивые шаги — сокращать потребление кофеина, чаще готовить дома и обращать внимание на пищевые привычки. Хорошим помощником в этом может стать дневник питания, который позволяет отследить, как тот или иной продукт влияет на самочувствие.

В то же время Зумпано подчеркивает, что определенные продукты, напротив, обладают успокаивающим эффектом. Так, ромашковый чай помогает расслабиться, а триптофан — аминокислота, содержащаяся, например, в вишне, бананах и орехах, — может способствовать ощущению спокойствия. Похожим действием обладают и продукты, богатые магнием.

Отдельное внимание эксперт рекомендует уделить омега-3 жирным кислотам, содержащимся в жирной рыбе, грецких орехах, семенах льна и чиа. Исследования подтверждают, что регулярное их потребление может снижать симптомы тревожности.

Ранее были названы продукты, снижающие тягу к сладкому.

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