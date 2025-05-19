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Россиянам напомнили об 11 выходных днях в июне

Эксперт Осьмак: в июне ожидается 19 рабочих и 11 выходных дней
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В июне россияне будут работать 19 дней и отдыхать 11, что делает этот месяц менее выгодным для отпуска. Об этом ТАСС рассказала Анна Осьмак из «Авито работы».

День России, выпадающий на четверг 12 июня 2025 года, позволит россиянам отдохнуть четыре дня подряд благодаря переносу выходного с 8 марта.

Тем, кто планирует отпуск, стоит учитывать, что несколько дней отдыха могут снизить месячную зарплату. Например, при трехдневном отпуске с 9 по 11 июня зарплата может уменьшиться на 4790 рублей.

Для продления отдыха можно взять отпуск с 16 по 20 июня, что в сумме даст 11 выходных дней с 12 по 22 июня. Также возможно использовать отгулы за работу в выходные или взять выходной по медицинским причинам.

Работа в праздничные дни обеспечит двойную оплату, что может быть выгодно для тех, кто планирует трудиться в июне.

17 мая эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина напомнила, что первая в 2025 году шестидневная рабочая неделя ожидает россиян осенью. Она сообщила, что выходной день с субботы 1 ноября перенесли на 3 ноября, понедельник. При этом на субботу приходится предпраздничный день, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на час. Таким образом, шестидневка в России продлится с 27 октября по 1 ноября.

Ранее россиянам рассказали, у кого самый продолжительный отпуск.

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