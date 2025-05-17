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Россиянам напомнили о первой в году шестидневной рабочей неделе

ТАСС: осенью россиян ждет первая в году шестидневная рабочая неделя
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Первая в 2025 году шестидневная рабочая неделя ожидает россиян осенью. Об этом рассказала ТАСС эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина.

Она сообщила, что выходной день с субботы 1 ноября перенесли на 3 ноября, понедельник. При этом на субботу приходится предпраздничный день, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на час. Таким образом, шестидневка в России продлится с 27 октября по 1 ноября.

Лопатина отметила, что затем россиян ждут три выходных, связанных с празднованием Дня народного единства. А с 5 по 7 ноября — три рабочих дня.

Утром 17 мая стало известно, что власти РФ не планируют делать 31 декабря выходным днем. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что ни в Госдуме, ни в правительстве не было инициатив по этому поводу.

До этого экономист Валерий Корнеев заявил, что в России можно продлить выходные, приуроченные к майским праздникам. Для этого нужно сократить количество нерабочих дней, которые ежегодно приходятся на январь.

Ранее в Минтруде пообещали изучить предложение о непрерывных майских выходных.

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