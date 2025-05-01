Россиянам рассказали, как вырастут тарифы на электроэнергию в ближайшие 4 года

С 1 июля тарифы на электроэнергию в России вырастут на 12,6%, а с июля 2026 года — еще на 9,3%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2025-2028 годы, подготовленного Минэкономразвитием, пишет ТАСС.

Также тарифы на электроэнергию будут проиндексированы в 2027-м. Рост составит 6,9%. Далее с июля 2028 года они вырастут еще на 4,9%.

Уточняется, что прошлый прогноз, который был подготовлен осенью прошлого года, скорректировали в связи с инфляцией и увеличением темпов индексации оптовых цен на газ.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь перечислил несколько способов, которые помогут сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Он отметил, что в платежках могут быть ошибки, поэтому важно проверять их. Если есть расхождения, то необходимо обратиться с заявлением в УК о проверке расчетов.

Эксперт рассказал, что снизить затраты можно и с помощью повышения энергоэффективности квартиры. Например, можно заменить старые окна или установить терморегуляторы на батареи. Это поможет существенно сократить расходы на отопление.

Кроме того, россияне могут получить льготы и субсидии на оплату ЖКУ. Бондарь напомнил, что на них могут претендовать многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и другие категории граждан.

Ранее россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги.