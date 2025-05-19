Водитель микроавтобуса, который попал в ДТП в Калмыкии, мог употребить наркотики

Baza: водитель попавшего в ДТП в Калмыкии микроавтобуса мог быть под наркотиками

Водитель микроавтобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Калмыкии, мог находиться под воздействием наркотических веществ. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющимся сведениям, в анализах 40-летнего мужчины обнаружена марихуана. Пока неизвестно, употреблял ли водитель наркотики прямо перед рейсом, так как следы марихуаны могут оставаться в организме до 30 дней.

Сейчас водитель, получивший ушиб грудной клетки и ссадины на лице, находится в больнице.

19 мая произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и грузовика на трассе Р-22 «Каспий» в Юстинском районе Калмыкии. Авария произошла в 2:30 мск на 1211-м км автодороги Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань. Среди пострадавших детей нет, всем оказана медицинская помощь.

15 мая сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

Ранее в Петербурге мотоциклист на большой скорости впечатался в машину полиции.