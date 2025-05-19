Семь человек погибли в столкновении микроавтобуса и грузовика в Калмыкии

В Калмыкии в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса погибли семь человек

В результате ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и грузовика на трассе Р-22 «Каспий» в Юстинском районе Калмыкии погибли семь человек, еще 11 получили травмы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, передает ТАСС.

Авария произошла в 02:30 19 мая 2025 года на 1211-м км автодороги Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань. Среди пострадавших детей нет, всем оказана медицинская помощь.

18 мая в Москве грузовой автомобиль «КамАЗ» врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся. Во время ДТП грузовик снес фонарный столб. Песок засыпал тротуар перед остановкой. У самой машины сильно повреждена кабина водителя.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

«На внешней стороне 71-го км МКАД (в районе съезда №71) произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — говорилось в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее в Петербурге мотоциклист на большой скорости впечатался в машину полиции.