В Петербурге мотоциклист на большой скорости впечатался в машину полиции

В Петербурге мотоциклист на большой скорости въехал в машину полиции

В Санкт-Петербурге мотоциклист на большой скорости врезался в полицейскую машину. Видео ДТП опубликовал Telegram-канал «Дорожный инспектор».

По его данным, столкновение произошло на перекрестке улицы Передовиков и Индустриального проспекта. В результате случившегося мотоциклист и сотрудник правоохранительных органов, который ехал на пассажирском сиденье полицейской машины, получили несовместимые с жизнью травмы.

На прошлой неделе пожилая петербурженка на Chery спровоцировала жестокое ДТП. По предварительной информации, 60-летняя женщина за рулем Chery не предоставила байкеру преимущество на дороге. Прибывшие на место ДТП сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в бок синего автомобиля. От удара байкер подлетает и приземляется на асфальт, после чего начинает трястись.

Ранее на видео попало, как в Москве курьер взлетел в воздух после наезда автомобиля.