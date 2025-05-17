На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве обсудили стратегию развития метрополитенов России

Максим Ликсутов: с 2010 года метро Москвы выросло в 1,7 раза
close
Telegram-канал «Дептранс Москвы»

С 2010 года метро Москвы демонстрирует беспрецедентные темпы развития, заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в приветственном слове на круглом столе «Опыт Москвы в развитии метро — инфраструктура и подвижной состав», приуроченном к 90-летию столичного метрополитена.

В круглом столе приняли участие первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов, руководители Московского, Петербургского, Нижегородского и Казанского метрополитенов, а также представители «ТМХ» и РУТ (МИИТ).

Участники обменялись опытом и обсудили будущее метро России. Также эксперты обсудили стратегии развития метрополитенов и политику модернизации инфраструктуры.

«15 лет назад его провозная способность была на критическом уровне, а сегодня сеть выросла почти в 1,7 раза, в рабочие дни совершается 8,2 млн поездок. Мы продолжаем развивать метро для пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.

По словам Ликсутова, необходимо координировать усилия городов, промышленности и научного сообщества, чтобы реализовывать масштабные инфраструктурные проекты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами