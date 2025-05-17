В Москве обсудили стратегию развития метрополитенов России

Максим Ликсутов: с 2010 года метро Москвы выросло в 1,7 раза

С 2010 года метро Москвы демонстрирует беспрецедентные темпы развития, заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в приветственном слове на круглом столе «Опыт Москвы в развитии метро — инфраструктура и подвижной состав», приуроченном к 90-летию столичного метрополитена.

В круглом столе приняли участие первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов, руководители Московского, Петербургского, Нижегородского и Казанского метрополитенов, а также представители «ТМХ» и РУТ (МИИТ).

Участники обменялись опытом и обсудили будущее метро России. Также эксперты обсудили стратегии развития метрополитенов и политику модернизации инфраструктуры.

«15 лет назад его провозная способность была на критическом уровне, а сегодня сеть выросла почти в 1,7 раза, в рабочие дни совершается 8,2 млн поездок. Мы продолжаем развивать метро для пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.

По словам Ликсутова, необходимо координировать усилия городов, промышленности и научного сообщества, чтобы реализовывать масштабные инфраструктурные проекты.