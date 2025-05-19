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Армия Израиля начала снос больницы в секторе Газа, заблокировав 55 человек

Al Jazeera: в Газе армия Израиля начала снос больницы, заблокировав 55 человек
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Lisi Niesner/Reuters

Войска Израиля приступили к сносу Индонезийской больницы на севере сектора Газа, заблокировав внутри здания не менее 55 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Израильские войска атаковали ворота больницы и снесли северную стену осажденного учреждения с помощью бульдозера. Внутри оказались заблокированы по меньшей мере 55 человек, в том числе четыре врача и восемь медсестер», — говорится в сообщении.

По информации Al Jazeera, в окрестностях медицинского учреждения слышны звуки выстрелов.

Накануне сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабные наземные операции по всей северной и южной части сектора Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». В ЦАХАЛ добавили, что израильские войска по мере необходимости продолжат действовать против террористических организаций, расположенных в секторе Газа.

13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в ближайшие дни «со всей мощью» войдет на территорию сектора Газа, чтобы полностью разгромить ХАМАС. Глава правительства добавил, что страна не прекратит боевые действия, пока не добьется победы.

Ранее Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки по Газе.

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