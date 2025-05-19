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Защита Джозефа Татера попросила освободить его от принудительного лечения в психбольнице

ТАСС: адвокат Татера попросила освободить его от принудительного лечения
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Защита американца Джозефа Татера обжаловала решение российского суда, который назначил гражданину США принудительное лечение в психиатрической больнице за нападение на полицейского. Об этом ТАСС сообщила адвокат Полина Власюк.

Она указала, что защита просит апелляционную инстанцию отменить постановление Мещанского районного суда Москвы и направить уголовное дело американца на новое рассмотрение.

6 апреля сообщалось, что, согласно материалам дела, врачи диагностировали Татеру психическое расстройство. По словам медиков, 15 марта комиссия психиатров выявила у фигуранта психические расстройства: напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию.

В августе 2024 года Татер прилетел в российскую столицу в качестве туриста. Мужчина пытался заселиться в Radisson Blu Olimpiyskiy Hotel, но при регистрации сотрудники гостиницы указали ему на отсутствие миграционной карты. После этого в гостиницу прибыли полицейские, которые доставили гражданина США в отделение. Здесь он начал оказывать сопротивление стражам порядка и ударил одного из них.

На этом фоне американца арестовали на 15 суток, а впоследствии возбудили против него уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Позже суд продлевал срок пребывания Татера в СИЗО.

Ранее защита осужденного в Приморье американского военного обжаловала приговор.

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