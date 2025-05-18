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Грузовик перевернулся на Варшавском шоссе в Москве

На юге Москвы грузовик с песком врезался в остановку и перевернулся

В Москве грузовой автомобиль «КамАЗ» врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся, сообщает Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

«На Варшавском шоссе КамАЗ с песком врезался в остановку. Очевидцы сообщают, что обошлось без пострадавших», — сообщает канал.

Судя по видео, машина лежит на боку. Во время ДТП грузовик снес фонарный столб. Песок засыпал тротуар перед остановкой. У самой машины сильно повреждена кабина водителя.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

«На внешней стороне 71-го км МКАД (в районе съезда №71) произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — говорилось в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что Лефортовский тоннель в Москве перекрыли из-за загоревшегося автомобиля.

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