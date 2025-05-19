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В РФ не планируют вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени

Ядров: Росавиация не поддерживает введение штрафов для нетерпеливых пассажиров
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Depositphotos

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не одобряет введения штрафов для пассажиров, которые покидают свое место на борту до полной остановки самолета, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. Об этом сообщает ТАСС.

Ядров напомнил, что в Российской Федерации штрафы применяются на основании Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому Росавиация не одобряет практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок законодательства.

Глава ведомства отметил, что Росавиация обсудит с авиационными властями и авиакомпаниями Турции введенные штрафы, так как важно понять, как они будут отражаться на гражданах России.

12 мая газета Akdeniz Gerek со ссылкой на циркуляр турецкого Главного управления гражданской авиации сообщила, что турецкие авиакомпании начнут штрафовать встающих с места пассажиров до остановки самолета. Отмечается, что авиакомпания Turkish Airlines уже призвала своих бортпроводников уделять особое внимание информированию пассажиров о новых правилах.

Ранее пассажир самолета открыл аварийный выход, чтобы подышать свежим воздухом.

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