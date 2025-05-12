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В Турции будут штрафовать нетерпеливых пассажиров самолетов

Турецкие авиакомпании начнут штрафовать встающих с места до остановки самолета
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Максим Блинов/РИА Новости

Турецкие авиакомпании начнут штрафовать встающих с места пассажиров до остановки самолета. Об этом пишет газета Akdeniz Gerek со ссылкой на циркуляр турецкого Главного управления гражданской авиации (SHGM).

«Пассажиры, которые встают сразу после приземления, открывают багажные полки или игнорируют предупреждения бортпроводников, могут быть подвергнуты штрафам в соответствии с действующими правовыми нормами», — говорится в публикации.

Отмечается, что авиакомпания Turkish Airlines уже призвала своих бортпроводников уделять особое внимание информированию пассажиров о новых правилах.

Представитель авиакомпании пояснил изданию, что новые меры несут не только дисциплинарный характер, но и напрямую затрагивают безопасность пассажиров, так как вставание с места и открытие багажных отделений во время движения самолета часто становились причиной травм и несчастных случаев.

До этого Pravda.Ru писала, что взвешивание багажа дома поможет избежать оплаты перевеса в аэропорту, для этого можно использовать обычные весы.

Ранее сообщалось, что авиакомпания потеряла багаж россиянина и вернула ему лишь часть вещей в чужой сумке.

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