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Мошенники начали рассылать детям фейковые ответы на ЕГЭ и ОГЭ

Юрист Хаминский: мошенники атакуют детей фейковыми ответами на ЕГЭ и ОГЭ
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

На фоне приближения экзаменационного периода мошенники начали активно атаковать детей, рассылая им сообщения с якобы вариантами получения ответов ЕГЭ и ОГЭ и различной «помощью». Они отправляют им ссылки на фейковые ресурсы, выманивают личные данные, требуют деньги за готовые решения и так далее, сообщил RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Продажа якобы настоящих контрольно-измерительных материалов (КИМ) – это одна из самых распространенных афер, отмечал адвокат Шон Бетрозов в беседе с газетой «Известия». Он предупредил, что мошенники создают фейковые Telegram-каналы и сайты, где под видом утечек предлагают КИМы за деньги. На практике это оказываются либо архивные варианты прошлых лет, либо полностью сфабрикованные задания.

При этом преступники пользуются доверчивостью и волнением подростков перед экзаменами, стараясь с помощью различных ссылок внедрить на их устройства вредоносное ПО, согласился Хаминский. Они пытаются продавать якобы готовые ответы, вынуждая направлять деньги, требуя персональные данные и так далее.

«Лучшее средство борьбы с таким мошенничеством — это немедленное удаление сообщений и блокировка отправителя, — подчеркнул юрист. — Кроме того, родителям необходимо контролировать мобильные устройства подростков, чтобы не допустить мошенничества в отношении детей».

Он напомнил о существовании специальных программ, позволяющих или запрещающих подросткам пользоваться приложениями на смартфонах, отметив, что такие инструменты могут снизить риски обмана детей преступниками.

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