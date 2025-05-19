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Рухнувшая скала оставила тысячи жителей Дагестана без газа

В Дагестане свыше 5 тыс. жителей остались без газоснабжения из-за упавшей скалы
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Максим Богодвид/РИА Новости

В Докузпаринском районе Дагестана при обрушении скалы была повреждена газовая труба, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Там рассказали, что ЧП произошло накануне около 19:45 на окраине села Усухчай. Повреждение трубы высокого давления d-273 мм протяженностью 50 м привело к отключению газа в двух населенных пунктах.

«В зоне аварийных отключений остаются... 1 259 дома с населением 5 333 человека», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что планируют восстановить газоснабжение к утру понедельника, 19 мая.

10 мая в Абхазии случился тотальный блэкаут из-за сильного ветра. В некоторых местах из-за происходящего попадали деревья, а в Рицинском парке упавший ствол заблокировал несколько машин на трассе. Спасателям пришлось вмешаться в ситуацию. Кроме того, в доме на улице Шотландской в Сухуме с одного из домов унесло крышу.

Ранее мост XV века частично обрушился в Дагестане после осадков.

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