Юрист назвал тех, кто в России рискует остаться без пенсии

Юрист Русяев: не имеющие страхового стажа россияне могут остаться без пенсии

Не имеющие достаточного страхового стажа россияне могут остаться без пенсии. Об этом юрист Илья Русяев рассказал RT.

Он напомнил, что хотя право на получение пенсии закреплено федеральным законодательством, для ее получения необходимо выполнить определенные условия.

Так, для того чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно достичь определенного законом возраста, иметь страховой стаж и установленное количество пенсионных коэффициентов.

Те же россияне, которые не имеют необходимого 15-летнего страхового стажа и обладают менее 30 пенсионными баллами, не могут получить страховую пенсию. Для таких граждан предусмотрена социальная пенсия по старости, однако она выплачивается при достижении 70 лет мужчинами или 65 лет женщинами.

Русяев уточнил, что пенсия также не выплачивается иностранцам и лицам без гражданства, которые не имеют вида на жительство и не прожили 15 лет на территории Российской Федерации. Кроме того, выплата прекращается при выезде за границу на постоянное место жительства, если не соблюдены специальные межгосударственные соглашения.

18 мая сообщалось, что к началу 2025 года средний размер страховой пенсии в России составил 24 092 рубля 44 копейки в месяц.

Ранее эксперт назвал группы россиян, которым повысят пенсии с 1 июня.