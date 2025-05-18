Назван средний размер страховой пенсии в России

К началу 2025 года средний размер страховой пенсии в России составил 24 092 рубля 44 копейки в месяц. Такие данные приводит Социальный фонд России, ссылаясь на официальную статистику, с которой ознакомилось РИА Новости.

Среди неработающих пенсионеров сумма оказалась немного выше — в среднем 24 846 рублей 09 копеек. Наиболее высокий размер пенсии зафиксирован у получателей по старости — 24 979 рублей 15 копеек.

В то же время средняя страховая пенсия по инвалидности на начало года составила около 15,5 тыс. рублей, а по случаю потери кормильца — чуть более 16,7 тыс. рублей в месяц.

15 мая депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что некоторые россияне могут оформить одновременно две пенсии – страховую по старости и государственную по инвалидности. А в некоторых случаях жители имеют право выбрать одну из наиболее выгодных пенсий, отметил парламентарий.

Ранее эксперт назвал группы россиян, которым повысят пенсии с 1 июня.