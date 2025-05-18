Стало известно, где отдыхать выгоднее — в Сочи или Турции

Минимальная стоимость недельной путевки на двоих взрослых из Москвы в Сочи стартует от 54 тысяч, а в случае Турции — от 61 тысячи рублей. Однако если не брать единичные варианты и сравнивать среднюю стоимость туров, то отдых в Турции в большинстве случаев оказывается бюджетнее. Причем при любых параметрах поиска тура: как по количеству звезд в отеле, так и по формату включенного в стоимость питания. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Турвизор.

Так, стоимость бюджетного недельного тура на двоих на турецкое побережье составляет в среднем 65 тысяч рублей при размещении в трехзвездочной гостинице и 71 тысячи рублей за отель категории 4 звезды. Для предпочитающих пятизвездочные отели средняя стоимость самых бюджетных туров составляет 81 тысячу рублей. За такую стоимость у туристов будет выбор из десятка туров с размещением в разных отелях.

Данные цифры учитывают размещение с любым форматом питания, в том числе по системе «только завтраки». При этом основная часть предложений туров в Турцию подразумевает формат «все включено» и «ультра все включено». Если же учитывать только их, то средняя стоимость самых выгодных вариантов будет составлять от 69, 73 и 84 тысячи рублей с размещением в отелях 3, 4 и 5 звезд соответственно.

В Сочи же формат «все включено» распространен слабо и вместо него чаще предлагают формат «полный пансион», который отличается тем, что в нем нет предоплаченных алкогольных напитков и перекусов в течение дня между основными приемами пищи. Однако и в этом случае стоимость туров в Сочи выше аналогичных предложений в Турции.

Как отмечают эксперты, разница в стоимости увеличивается по мере увеличения «звездности» отеля.

Например, стоимость «полного пансиона» в трехзвездочном отеле на неделю за двоих в Сочи и аналогичного «все включено» в Турции практически сопоставима и составляет 70 тысяч рублей на российском побережье Черного моря против 69 тысяч на турецком, если покупать путевку с вылетом из Москвы.

При выборе отеля 4 звезды разница будет уже существеннее — 105 тысяч за тур в Сочи против 73 тысяч в Турции. Пятизвездочных отелей, предлагающих полный пансион, в Сочи не так много и стоимость недельного тура туда стартует от 138 тысяч рублей. В то время как в Турции существуют десятки аналогичных предложений со средней стоимостью в 83 тысячи рублей.

«С точки зрения инфраструктуры в Сочи активно представлены площадки для бюджетного отдыха — трехзвездочные отели, различные пансионаты, частный сектор. При этом при сравнении стоимости отдыха следует учитывать и расходы на питание, на развлечения. И по мере роста требований к туру и пожеланий к сервису со стороны отдыхающего, варианты с путевками в Турцию становятся выгодными с точки зрения экономики. Тем более, что в нынешних условиях с возможными ограничениями на отдых в Анапе можно предположить, что в Сочи будет наблюдаться повышенный спрос, что конечно, скажется на стоимости», — поясняет Илья Юртаев, генеральный директор Турвизор.

Аналогичная тенденция в стоимости наблюдается при выборе туров с вылетом не только из Москвы, но и из других городов, имеющих широкую программу прямых чартеров в Турцию. Минимальная стоимость туров, как правило, ниже в случае Сочи, но по мере роста класса отеля и формата включенного питания стоимость сравнивается и постепенно туры в Турцию становятся более выгодными по стоимости.

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