Глобальное потепление увеличит случаи апноэ в три раза к концу века

Глобальное потепление может привести к увеличению частоты приступов апноэ во сне в 1,5–3 раза к 2100 году. К такому выводу пришли климатологи и медики из США, Австралии и Европы после трехлетнего исследования с участием 116 тыс. добровольцев, сообщила пресс-служба Американского общества торакальной медицины (ATS).

«Даже небольшое повышение температуры на доли градуса усиливает риск апноэ на 45%. При росте на 2°C проблема станет массовой», — заявил старший научный сотрудник Университета Флиндерса Бастьен Леша.

Апноэ, проявляющееся остановками дыхания и храпом, затрагивает каждого десятого человека. Ранее его считали безобидным, но теперь ученые связывают его с риском инфарктов, болезни Альцгеймера и других заболеваний.

25 апреля кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, сомнолог Федор Коваленко рассказал, что синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), при котором во сне многократно останавливается или затрудняется дыхание из-за перекрытия дыхательных путей, может нарушить качество сна и стать причиной инфаркта, особенно у мужчин.

Ранее врач объяснила, почему после долгого сна болит голова.