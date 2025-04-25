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Врач предупредил об опасности апноэ для мужчин

Врач Коваленко: апноэ может стать причиной инфаркта у мужчин
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Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), при котором во сне многократно останавливается или затрудняется дыхание из-за перекрытия дыхательных путей, может нарушить качество сна и стать причиной инфаркта, особенно у мужчин. Об этом kp.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, сомнолог Федор Коваленко.

Врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ №3 Клинического центра Сеченовского университета Серго Центерадзе до этого рассказал газете «Известия», что нарушение сна может быть фактором, провоцирующим депрессию.

Коваленко предупредил, что проблемы со сном провоцируют усталость, раздражительность и повышение давления, особенно ночью.

«Это тревожный сигнал. Высокое давление напрямую связано с повышенным риском инфаркта миокарда, инсульта и сердечной недостаточности. А проблемы со сном могут служить маркером скрытых сердечно-сосудистых нарушений и требуют внимательной диагностики и комплексного лечения», — подчеркнул он.

Ученые из Университета Майами до этого обнаружили, что у людей с проблемами дыхания во время сна происходят изменения в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и мышление.

Ранее была найдена связь между бессонницей и хронической болезнью почек.

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