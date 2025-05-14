Врач объяснила, почему после долгого сна болит голова

Длительный сон кажется идеальным способом восстановить силы, но иногда вместо бодрости он приносит головную боль. О том, почему это происходит, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

Специалист назвала шесть основных причин головной боли после долгого сна.

Первая — сбой циркадных ритмов. Дело в том, что организм привыкает к определенному графику. Если вы спите на 2–3 часа дольше обычного, это нарушает выработку гормонов (например, серотонина и мелатонина), что может спровоцировать мигрень.

Вторая — обезвоживание. Как объяснила врач, за 7–9 часов сна тело теряет влагу через дыхание и пот. Если перед сном вы не пили воду, дефицит жидкости приводит к сужению сосудов мозга и дискомфорту.

Третья — проблемы с кровообращением. Длительное лежание в одной позе ухудшает кровоток в шее и плечах. Мышцы затекают, возникает напряжение, которое перерастает в головную боль.

Четвертая — гипогликемия. По словам кардиолога, пропуск ужина или слишком легкий перекус перед сном снижает уровень глюкозы в крови. За время долгого сна организм истощает запасы, что вызывает «голодную» головную боль.

Пятая — качество сна. Храп, апноэ (остановки дыхания) или неудобная подушка мешают глубоким фазам сна. Мозг не отдыхает полноценно, а недостаток кислорода усиливает дискомфорт.

Шестая — кофеиновая «ломка». Если вы привыкли пить кофе утром, но в выходные просыпаетесь позже, задержка с привычной дозой кофеина может вызвать сосудистый спазм.

Чтобы избежать этой проблемы, врач посоветовала придерживаться следующих правил.

Во-первых, соблюдайте режим: старайтесь ложиться и вставать в одно время даже в выходные. Максимальный «отсып» — +1–1,5 часа к привычному графику. Во-вторых, пейте воду перед сном — стакан теплой воды за час до сна предотвратит обезвоживание. В-третьих, оптимизируйте спальное место — выберите ортопедическую подушку, поддерживающую шею, и матрас средней жесткости. Проветривайте комнату: прохладный воздух улучшает качество сна.

Также специалист посоветовала: не пропускать ужин (легкий белково-углеводный перекус (йогурт, орехи, банан) стабилизирует уровень сахара в крови); избегать тяжелой пищи и алкоголя — они перегружают организм; если планируете долго спать, позаботьтесь о утренней чашке кофе или постепенно снижайте его потребление, чтобы не провоцировать «ломку»; делайте утреннюю разминку (после пробуждения выполните легкую гимнастику или потягивания, чтобы улучшить кровообращение и снять мышечное напряжение).

Если головные боли повторяются, следует обратиться к врачу. Возможно, причина в апноэ, неврологических нарушениях или дефиците витаминов (например, группы В).

«Долгий сон не должен становиться мучением. Сбалансированный режим, внимание к питанию и комфортная обстановка в спальне помогут просыпаться бодрым и без головной боли. Помните — важно не количество сна, а его качество», — резюмировала Золотарева.

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