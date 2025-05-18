Около 20 подростков привлекли к ответственности за драки в Махачкале

МВД: 18 подростков привлекли к ответственности за уличные стычки в Махачкале

Около 20 подростков, участвовавших в массовых уличных стычках в Махачкале, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря оперативным действиям полиции на улице Каммаева были задержаны 55 человек, 18 из них были привлечены по статье Кодекса об административных правонарушениях России «Мелкое хулиганство».

В отношении 35 родителей составили протоколы по статье КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

До этого руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов заявил, что силовики в Дагестане задержали зачинщиков конфликта между подростками в Махачкале.

Также Следственный комитет России организовал проверку по факту массовой драки подростков в Махачкале. В городе подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк.

Ранее суд арестовал подростков, избивших сверстника за внешний вид.