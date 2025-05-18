Стали известны мотивы подозреваемого во взрыве у клиники в Калифорнии

ФБР заподозрило в теракте в Калифорнии противника рождения людей вопреки их воле

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выяснило, что взрыв у клиники репродуктивной медицины в городе Палм-Спрингс в Калифорнии произошел по вине 25-летнего Гай Эдварда Барткуса, передает MSNBC.

По словам помощника руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акила Дэвиса, именно этого человека обнаружили рядом взорвавшейся машиной.

Взрыв произошел накануне рядом с клиникой по лечению бесплодия. Взрывное устройство было заложено в автомобиль. В результате детонации пострадали не менее четырех человек, еще один получил травмы, несовместимые с жизнью. Взрывной волной были выбиты стекла в соседних зданиях.

ФБР сочло случившееся «преднамеренным актом терроризма». Как выяснил CBS News, в прошлом Барткус в письменной и устной форме протестовал против рождения людей вопреки их воле.

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