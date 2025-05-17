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Рейсовый автобус вылетел с моста в Воронежской области, шестеро пострадали

В Воронежской области автобус вылетел с моста, пострадали шесть человек
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Госавтоинспекция Воронежской области

В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Воронежской области».

«По предварительным данным, 51-летний местный житель, управляя рейсовым автобусом «ПАЗ» в районе села Петропавловка допустил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров, они госпитализированы. Всего в автобусе находились 10 человек.

Автобус в результате ДТП вылетел с моста и опрокинулся, уточняется в Telegram-канале «Вести Воронеж».

До этого московским водителям напомнили о перекрытиях в центре города. Из-за велофестиваля нет движения транспорта на Садовом кольце.

Ранее в Барнауле задержали мужчину, который жестоко избил водителя автобуса после ДТП.

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