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Грузовик повис в воздухе на самом опасном мосту России

Появилось видео с грузовиком, который повис на самом опасном мосту РФ в Бурятии

Грузовик едва не съехал с Витимского моста, который в народе называют самым опасным мостом в России, и повис наполовину в воздухе. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Отмечается, что авария произошла несколько дней назад. На записи можно увидеть, что грузовик двумя колесами повис в воздухе. По словам авторов канала, машину и водителя спасло от падения наличие кармана на конструкции моста.

«Как проходила спасательная операция, осталось секретом. Но у водителя явно крепкие нервы», — говорится в сообщении.

Съемка на самом мосту показала, что он находится в критическом состоянии: некоторые доски сгнили и превратились в труху, другие съехали в разные стороны. Сам мост очень узкий и не имеет никаких ограждений.

Согласно информации из открытых источников, Витимский мост был построен в начале 1980-х годов в качестве временной переправы на период строительства постоянного моста. Несмотря на это, он продолжает функционировать до сих пор. Мост расположен на границе Бурятии и Забайкальского края и неофициально носит титул самого опасного моста в России.

До этого в Воронежской области рейсовый автобус съехал с моста и опрокинулся. В момент ДТП в автобусе находились десять человек. Медицинская помощь потребовалась водителю и пяти пассажирам, их госпитализировали.

Ранее машина с людьми сорвалась с обрыва в российском регионе.

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