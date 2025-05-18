В Петербурге обстреляли детскую площадку

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга обстреляли детскую площадку. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, это произошло на Таллинской улице. После стрельбы полицейские задержали жителя одного из домов. Его подозревают в том, что он открыл огонь по площадке из окна. В его квартире нашли винтовку, однако мужчина настаивает на своей непричастности к инциденту. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Четыре дня назад жительница Новосибирска напала на молодую мать на детской площадке. Избиение 29-летней женщины попало на видео. Судя по записи, одна из матерей напала на другую, в разгар потасовки к ним подбежала третья женщина и попыталась разнять дерущихся. По словам пострадавшей, когда-то давно нападавшая приревновала к ней своего мужа. До сих пор она лишь оскорбляла потенциальную соперницу и ее детей, но в этот раз подошла к матери двух детей, стала кричать, а затем нанесла ей первый удар. У пострадавшей диагностировали травмы на голове, синяк под глазом. Она написала заявление в полицию и через суд планирует взыскать с обидчицы компенсацию морального ущерба.

Ранее петербургские школьники с ружьем устроили стрельбу из окна дома.