«Дети очень испугались»: жительница Новосибирска избила молодую мать на детской площадке

В Новосибирске женщина напала на молодую мать на глазах у двух ее детей

Жительница Новосибирска избила молодую мать на глазах у двух ее детей. Об этом пострадавшая рассказала kp.ru.

Инцидент произошел 14 мая на детской площадке в микрорайоне Затон. Избиение 29-летней женщины попало на видео. Судя по записи, одна из мам напала на другую, в разгар потасовки к ним подбежала третья женщина и попыталась разнять дерущихся.

«Сын и дочка просто были в истерике, когда увидели мое состояние. <...> Детей, наверно, покажу психологу, потому что они очень испугались, увидев меня избитую. Сейчас я сижу на больничном, потому что не могу работать», — жалуется сибирячка.

По словам женщины, когда-то давно нападавшая приревновала к ней своего мужа. До сих пор она лишь оскорбляла потенциальную соперницу и ее детей, но в этот раз подошла к матери двух детей, стала кричать, а затем нанесла ей первый удар.

У пострадавшей диагностировали травмы на голове, синяк под глазом. Она написала заявление в полицию и через суд планирует взыскать с обидчицы компенсацию морального ущерба.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что правоохранители уже начали проверку по факту произошедшего.

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