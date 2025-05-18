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В РПЦ высказались о возможной канонизации Суворова

РПЦ: канонизация Суворова не может быть обеспечена только его личной верой
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Алексей Варфоломеев/РИА Новости

Канонизация генералиссимуса, русского полководца Александра Суворова (1729–1800 гг.) не может быть обеспечена исключительно его личной верой, но требует тщательного исследования всей его жизни. Об этом в разговоре с ТАСС заявил настоятель храма святителя Николая в Покровском, председатель отдела по делам молодежи Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Кирилл (Сладков).

По его словам, военачальник был благочестивым и верующим человеком, однако «канонизация — это не просто признание человека верующим, канонизация — это признание человека святым».

«Поэтому делать какие-либо заявления или выводы необходимо только после тщательного исследования и изучения данного вопроса комиссией, которая занимается канонизацией. Сегодня многие выступают с просьбами и предложением его канонизации, но забегать вперед преждевременно. В ходе изучения могут выявиться определенные обстоятельства, которые не будут свидетельствовать о плохом или хорошем, но не дадут возможности канонизации», — сказал священнослужитель.

Также он отметил, что Суворов является примером и образцом доблести как русского воина, патриота и христианина.

«Совокупность этих замечательных добродетелей делает его поистине великим человеком», — добавил отец Кирилл.

В 2023 году Священный синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых.

Ранее в опросе в поддержку канонизации Суворова приняли участие 5 млн человек.

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