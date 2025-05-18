В РПЦ высказались о возможной канонизации Суворова

РПЦ: канонизация Суворова не может быть обеспечена только его личной верой

Канонизация генералиссимуса, русского полководца Александра Суворова (1729–1800 гг.) не может быть обеспечена исключительно его личной верой, но требует тщательного исследования всей его жизни. Об этом в разговоре с ТАСС заявил настоятель храма святителя Николая в Покровском, председатель отдела по делам молодежи Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Кирилл (Сладков).

По его словам, военачальник был благочестивым и верующим человеком, однако «канонизация — это не просто признание человека верующим, канонизация — это признание человека святым».

«Поэтому делать какие-либо заявления или выводы необходимо только после тщательного исследования и изучения данного вопроса комиссией, которая занимается канонизацией. Сегодня многие выступают с просьбами и предложением его канонизации, но забегать вперед преждевременно. В ходе изучения могут выявиться определенные обстоятельства, которые не будут свидетельствовать о плохом или хорошем, но не дадут возможности канонизации», — сказал священнослужитель.

Также он отметил, что Суворов является примером и образцом доблести как русского воина, патриота и христианина.

«Совокупность этих замечательных добродетелей делает его поистине великим человеком», — добавил отец Кирилл.

В 2023 году Священный синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых.

Ранее в опросе в поддержку канонизации Суворова приняли участие 5 млн человек.