РПЦ может канонизировать Суворова

Заведующий отделением апологетики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), протоиерей Александр Тимофеев, заявил, что фельдмаршал Александр Суворов заслуживает канонизации и пользуется безграничным почитанием в народе. Такое мнение священник выразил в интервью для РИА Новости.

По словам Тимофеева, Суворов — герой «совершенно одного духа, одних нравственных правил, одних принципов» с канонизированным адмиралом Федором Ушаковым. Священник отметил, что на месте погребения Суворова, несмотря на простоту захоронения, «всегда лежат цветы, всегда горят лампады, к нему постоянно ходят матери» и участники СВО, что говорит о народном почитании военачальника.

Синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых в 2023 году.

В августе 2023 года патриарх Кирилл говорил, что синод Русской православной церкви рассмотрит вопрос о канонизации полководца Александра Суворова.

Ранее в опросе в поддержку канонизации Суворова приняли участие 5 млн человек.