В опросе в поддержку канонизации Суворова приняли участие 5 млн человек

Во всероссийском опросе в поддержку канонизации генералиссимуса Александра Суворова (1729–1800 гг.), который запустил Tsargrad.tv, приняли участие свыше пяти миллионов человек.

Издание напоминает, что в августе 2023 года Священный синод Русской Православной Церкви (РПЦ) по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла постановил передать в Синодальную комиссию вопрос о признании великого полководца святым.

«Александр Суворов — одна из ключевых фигур в истории России. Непобежденный на поле боя военачальник, настоящий патриот и глубоко верующий православный христианин — именно таким и должен быть идеал русского человека», — подчеркивают организаторы опроса.

Священный Синод — постоянно действующий коллегиальный высший орган церковной власти в РПЦ, осуществляющий законодательную и исполнительную власть в период между поместными и архиерейскими соборами.

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