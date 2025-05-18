Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Сочи

Самолет из Египта в Екатеринбург сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет российской авиакомпании, летевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Сочи. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург».

По данным Telegram-канала, борту пришлось приземлиться, так как одному из пассажиров стало плохо.

«Подъехала скорая, мужчину госпитализировали. Ждем дозаправку», — рассказала очевидица случившегося.

Накануне в Объединенных Арабских Эмиратах самолет с россиянами на борту после вылета из Дубая вернулся в аэропорт отправления. Рейс UT716 в Москву вылетел из аэропорта Аль-Мактум в 14:30 (13:30 мск). Почти сразу лайнер решил вернуться, но провел еще около двух часов в небе, чтобы выработать топливо.

Как рассказали пассажиры, высоту лайнер не набирал. Экипаж не отвечал на вопросы. Затем пилоты объясняли происходящее планом «Ковер» (режимом закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказом на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов), а после приземления выяснилось, что борт неисправен и нужно устранить поломку.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.