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В Нижневартовске пьяная женщина плыла по реке на перевернувшейся лодке

В ХМАО спасли пьяную женщину, которая плыла по реке на перевернувшейся лодке

В Нижневартовске спасли пьяную любительницу отдыха на воде, женщина дрейфовала по Оби на перевернувшейся резиновой лодке. Об этом сообщается в группе «Дежурный по городу. Нижневартовск» во «ВКонтакте».

В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили перевернутую лодку, плывущую по реке. Сотрудники ГИМС на катере выдвинулись на помощь женщине, которая находилась в лодке.

«Подошли, на самом деле, видим, плывет лодка, перевернутая вверх дном, а на ней сидит женщина. Видно, что выпившая, немного не соображала, что она там делает. Выяснилось, что она была за рулем моторной лодки, резко нажала на газ и лодка перевернулась. К счастью, ей удалось выбраться, она смогла вылезти на лодку и плыла по течению», — рассказал руководитель Нижневартовского инспекторского отделения Центра ГИМС Евгений Куц.

Женщину доставили на берег и передали медикам, ее личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что документов на лодку у нее при себе не было.

Ранее туристка упала в реку в Петербурге во время экскурсии на сапсерфе.

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