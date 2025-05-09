Туристка упала в реку в Петербурге во время экскурсии на сапсерфе

В Петербурге туристка упала в реку во время экскурсии на сапсерфе

В Петербурге спасли туристку, которая упала в реку во время экскурсии на сапсерфе. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 9 мая во время экскурсии на сапсерфе. Жительница Подмосковья не удержалась на доске и оказалась в холодной воде. На помощь пришли сотрудники ОМОН «Балтика», которые дежурили на катерах.

Правоохранители помогли женщине выбраться из воды и доставили ее к берегу, где она переоделась. Пострадавшая поблагодарила спасателей за оперативное спасение. Медицинская помощь ей не потребовалась.

«Она [вода] была очень холодная, и сама бы я не справилась.

На мое счастье рядом оказались сотрудники Росгвардии», — рассказала женщина.

До этого мужчина упал в воду с Большого Москворецкого моста в Москве. Для того, чтобы достать пострадавшего, привлекли спасателей.

Ранее пьяный мужчина упал с Крымского моста, а его рюкзак парализовал автодвижение.